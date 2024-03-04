وزير الإسكان يصل الشرقية لمتابعة تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي

وصل، قبل قليل، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى محافظة الشرقية، وذلك لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وتفقد عدد من محطات مياه الشرب بالمحافظة.

«الإسكان»: تفقد خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

ويرافق وزير الإسكان فى زيارته، الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، والدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونائبه الدكتور صلاح بيومى، والمهندس عامر كمال، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية.

ومن المنتظر، أن يتفقد الوزير عدداً من محطات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة للوقوف على آخر المستجدات، والاطمئنان على جودة الخدمات التي نقدمها الشركات للمواطنين، كذلك تفقد عددا من مشروعات الإسكان بالمحافظة.