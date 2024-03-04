«معلومات الوزراء»: الأسمدة في المركز الثاني للصادرات المصرية بـ3.4 مليار دولار

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنَّ صناعة الأسمدة تعد إحدى الصناعات الاستراتيجية وأحد أهم عوامل نجاح أي دولة لتوفير الغذاء لمواطنيها وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء في المنتجات الغذائية، لافتًا إلى أنَّ إجمالي الإنتاج المصري من الأسمدة في عام 2023 ما يقرب من 8 ملايين طن نيتروجينية، و4 ملايين طن فوسفاتية.

مصر تحتل المرتبة السابعة عالميا في إنتاج اليوريا

وأضاف مركز المعلومات عبر الصفحة الرسمية له، أنَّ مصر تحتل المرتبة السابعة عالميا في إنتاج اليوريا، فيما تأتي الأسمدة في المركز الثاني بين الصادرات المصرية بقيمة 3.4 مليار دولار، لافتًا إلى أنَّ الأسمدة ثاني أعلى الصادرات المصرية بقيمة 3.4 مليار دولار وفقًا لما أوضحته وزارة قطاع الأعمال.

جهود الدولة لتطوير صناعة الأسمدة

وأوضح أن جهود الدولة لتطوير صناعة الأسمدة تتمثل فيما يلي:

- تطوير مصنعي الأمونيا واليوريا بـ«الدلتا للأسمدة».

- تطوير مصنعين لنترات الأمونيا وحامض النيتريك بـ «كيما».

- تطوير صناعة الأسمدة على رأس الأولويات خلال المرحلة الحالية المستهدف فيها إضافة 3.5 ملايين فدان جديدة إلى المساحة المزروعة في مناطق الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء.

- توقيع مذكرات تفاهم وعقود إقامة لـ12 مشروعًا لإنتاج الأمونيا الخضراء، وعدد من مشروعات إنتاج الميثانول.