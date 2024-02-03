وزير الزراعة: 12 مليون شيكارة إجمالي الأسمدة الموزعة خلال الموسم الشتوي الجاري

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا لمتابعة إجراءات التحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للمزارعين، بحضور المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة اي فاينانس وبعض قيادات الوزارة والشركة.

وخلال الاجتماع أشاد «القصير» بالتعاون مع الشركة المسئولة عن منظومة التحول الرقمي في الوزارة وما تحقق على أرض الواقع في مجال التحول الرقمي بالقطاع الزراعي.

منظومة حوكمة تداول الأسمدة

وأشار الوزير إلى تنفيذ مشروع لحوكمة الحيازات وذلك من خلال بناء منظومة كارت الفلاح وكذلك منظومة حوكمة تداول الأسمدة، والتي تضمن وصول الأسمدة من المصانع إلى الجمعيات، ومتابعة أعمال الصرف وعدم التلاعب أو التهريب وبالتالي نضمن وصول دعم الأسمدة لمستحقيه الحقيقيين، مشددًا على سرعة الانتهاء من مختلف المنظومات التي يتم العمل بها وكذلك البدء في إدخال الحيازات الخاصة بما يسمح بإدراج كافة أراضي الدولة المصرية ضمن منظومة كارت الفلاح.

مناقشة إمكانية إدخال منظومة التقاوي

تناول الاجتماع أيضا دراسة سبل إدراج منظومة الحوكمة لسيارات نقل الأسمدة باستخدام أجهزة التتبع لضمان حوكمة أعمال النقل للأسمدة، وكذلك مناقشة إمكانية إدخال منظومة التقاوي ضمن برامج الحوكمة لضمان وصولها بأعلى جودة وبأسعار مناسبة للمزارعين. كما تناول الاجتماع عرضا للموقف الحالي والذي يوضح أن إجمالي الكميات الموزعة من الأسمدة في الموسم الشتوي الحالي تجاوزت 12 مليون شيكارة، وبزيادة عن نفس الفترة من الموسم الماضي بحوالي 33% بما يؤكد نجاح المنظومة وجدية توزيع الأسمدة هذا العام.

سرعة إنهاء إجراءات استخراج الكارت للمزارعين

وفي نهاية الاجتماع «القصير» وجه قيادات الوزارة المعنية بمنظومة كارت الفلاح بالمتابعة المستمرة مع البنك الزراعي والشركة المعنية؛ من أجل سرعة انهاء إجراءات استخراج الكارت للمزارعين الذين لم يحصلوا عليه من قبل أو لإعادة استخراج الكروت، التي انتهت فترة صلاحيتها وذلك حتى يتمكن المزارعون من صرف الأسمدة المدعومة المقررة لهم. جدير بالذكر أن نسبة إنجاز منظومة كارت الفلاح بلغت 92% وإجمالي عدد الكروت التي تم استخراجها تجاوزت 4,570 مليون كارت.