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من داخل المخيمات.. «القاهرة الإخبارية» ترصد معاناة النازحين الفلسطينيين

كتب:

يارا أشرف
01:22 م | الإثنين 04 مارس 2024
النازحون الفلسطينيون

النازحون الفلسطينيون

رصدت كاميرا قناة «القاهرة الإخبارية» معاناة النازحين الفلسطينيين، من خان يونس إلى جنوب قطاع غزة، إذ تبرهن عشرات الكيلومترات على تحركات مصرية لا تتوقف من أجل دعم وعون الأشقاء في القطاع.

مئات المخيمات الفلسطينية في رفح الفلسطينية 

صورة مئات المخيمات الفلسطينية المنتشرة في أرجاء متفرقة من محافظة رفح الفلسطينية تعكس حجم المعاناة والخسائر التي تكبدها سكان القطاع، في مأساة إنسانية تضرب القطاع بالكامل.

وقالت سيدة فلسطينية: «ضربونا بالدبابات والصواريخ فخرجنا مع أبنائنا من خان يونس، ونحمد الله على أننا نجينا ونبحث عن المياه واللقمة ووراء كل شيء، فلا صحة ولا أكل صحي».

وقال نازح فلسطيني: «عانينا بشدة من الاستهداف والجو البارد والخوف، وأشكر التلفزيون المصري على اهتمامه بنا».

نقص المياه والغذاء

وذكر التقرير أن نقصا في الغذاء والماء وكل ما تعنيه الكلمة من حياة تحاول معها الدولة المصرية توفير ظروف معيشية ملائمة للفلسطينيين، وتقديم مستوى خدمات معيشية متعددة.

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