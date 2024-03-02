اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «القاهرة والدوحة» ترفضان التهجير وتحذران من اقتحام رفح الفلسطينية

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الأحد 3 مارس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«القاهرة والدوحة» ترفضان التهجير وتحذران من اقتحام رفح الفلسطينية

وزيرا خارجية البلدين: يجب وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لتخفيف الكارثة الإنسانية

وداعــــــاً حلمي بكر

قدم 1800 أغنية.. ولمع في السينما والمسرح والفوازير

نقاد: آخر الملحنين الكبار.. وسيظل حاضرا بما قدم

مصر تطالب الدول المتقدمة بتنفيذ تعهدات «الطاقة والمناخ»

وزير البترول أمام منتدى الدول المصدرة للغاز: نحتاج إلى رؤية عالمية تضمن قدرة الدول النامية على «التحول الطاقي»

مصر تواصل الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية العاجلة للتخفيف من معاناة الأهالي في شمال غزة

تقدم في مفاوضات الهدنة بالقاهرة

«الصحة الفلسطينية»: توقف المستشفيات إعدام لـ700 ألف إنسان

اغتيال 5 كوادر لـ«حزب الله» في لبنان.. والفصائل ترد بالصواريخ

الصفحة الثانية

رئيس الوزراء: تنمية المقاصد السياحية والاستشفائية بالشراكة مع القطاع الخاص لتصبح وجهات عالمية

«مدبولي»: إطلاق أول منتجع للسياحة العلاجية في مصر على مساحة 40 فدانا وباستثمارات تجاوزت 1.5 مليار جنيه

المدير الإقليمي لـ«الصحة العالمية»: السياحة العلاجية توفر فرصا لتعزيز القطاع الصحي والارتقاء ببنيته التحتية.. والمنظمة لن تدخر جهدا في تقديم الدعم لمصر

رئيس الوزراء: مسألة الأمن الغذائي باتت أحد أهم شواغل المجتمع الدولي خاصة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب في غزة لها انعكاسها على الدول المجاورة لمنطقة الصراع.. ومعظم المساعدات للقطاع مصدرها القاهرة

«التخطيط»: 81.4 مليار جنيه استثمارات قطاع الكهرباء خلال العام الحالي

«السعيد»: زيادة قيمة إنتاج القطاع إلى 632 مليارا

الفريق أسامة عسكر يشهد مشروع مراكز القيادة الخارجي بالجيش الثالث الميداني

رئيس أركان حرب القوات المسلحة: نهتم بالتدريب القتالي

الصفحة الثالثة

«القاهرة والدوحة» تحذران من عواقب إقدام إسرائيل على عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

مصر تواصل الإسقاط الجوي للمساعدات في شمال غزة

«شكرى»: يجب وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات بصورة كاملة لتخفيف الكارثة الإنسانية

استمرار المجازر الإسرائيلية في غزة.. وتقدم ملحوظ في «مفاوضات الهدنة» بالقاهرة

وزير العمل: توجيهات رئاسية بدعم العمل العربي المشترك والقضية الفلسطينية

«شحاتة»: على المجتمع الدولي تحمل المسئولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية تجاه «غزة» بوقف الحرب

الصفحة الرابعة

مصر تتسلم 10 مليارات دولار من «رأس الحكمة».. واتفاق «النقد الدولي» قريبا

توقعات برفع تصنيف الاقتصاد من جانب الوكالات العالمية.. ومصرفيون: قفزة مرتقبة في احتياطي «المركزي» من العملة الصعبة بعد تسلُّم عوائد الصفقة

البنك الأهلي المصري يتعاون مع «OPay» لتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني

«أبوظبى الإسلامي - مصر» يعزز مركزه المالي بـ127 مليار جنيه من الودائع

نمو استثنائى لـ«قناة السويس».. ارتفاع صافي أرباح البنك 121% في 2023

«نوفارتس» تفتتح مقرها الجديد في مصر.. و«أمين»: تأكيدا للالتزام الثابت تجاه السوق

الصفحة الخامسة

«أبوظبى الأول - مصر»: 77% نموا في صافي القروض.. والودائع تجاوزت 200 مليار جنيه بنهاية 2023

رحلة نجاح استثنائية لبنك التعمير والإسكان تُتوَّج بتحقيق أرباح قياسية لعام 2023

صافي الأرباح يقفز إلى 6.031 مليار جنيه بعد الضرائب بنسبة نمو قوية 167.2% خلال السنة المالية.. «وغانم» استراتيجية طموحة تضع العملاء على رأس قائمة الأولويات

بنك QNB الأهلي و«مصر الخير» يستكملان التعاون في تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

«إندرايف» وبنك الطعام المصري يتعاونان في «دوائر الخير»

«مدينة مصر»: 7.6 مليار جنيه نموا في الإيرادات العام الماضي

الصفحة السادسة

وداعاً حلمي بكر.. خلاص ارتحت

فتحت له الدنيا «أبواب الحظ» مع كبار النجوم.. وعانده «القدر» مع أم كلثوم

اللحظات الأخيرة في حياته: عانى من جفاف شديد وأوصى بدفنه داخل مقبرة اشتراها قبل رحيله

نقاد: سقطت الورقة الأخيرة في شجرة الفن الجميل.. وسيظل حاضرا بما قدمه

الطبيب المعالج أبلغ زوجته بتوقف عضلة القلب.. والفريق الطبي حاول إنعاشه دون جدوى

«فوزي»: آخر الملحنين الكبار.. و«أمجد»: رحل صانع النجوم

الصفحة السابعة

رباعي جديد

محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب بعد موقعة كأس إنجلترا وحسام حسن يستدعي 4 لاعبين جدد لـ«دورة الإمارات»

البروفة الأخيرة انتعاشة مالية

الزمالك يواجه سوار الغيني في ختام دور مجموعات الكونفيدرالية.. و«جوميز» يدفع بالبدلاء بعد ضمان التأهل

الأهلى يستقبل 77 مليون جنيه بسبب مونديال الأندية.. و«كولر» يصدم «كهربا»

خطوة على التأهل

مودرن فيوتشر يستضيف الهلال الليبي في لقاء حسم الصدارة

الصفحة الثامنة

«قادرون باختلاف».. «عبدالرحمن» يحتفل بالعضوية: زملكاوى رسمي

أزياء مبتكرة للأطفال في استقبال شهر رمضان

«أهو جه يا ولاد»

«أقفاص وأسبتة».. «البوص» حرفة أهالي «كمشيش» بالمنوفية: صحي ورخيص

«فلسطين» ترفرف في سماء مصر وقلب «أدهم».. طيري يا طيارة