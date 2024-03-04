قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 55 فلسطينيا في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 55 فلسطينيا من أماكن متفرقة بالضفة الغربية، اليوم الاثنين، حسب تقرير ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في رام الله، أشارت فيه إلى دخولها في اشتباكات مع عدد من الشباب الفلسطيني بمدينة طوباس، ما أسفر عن وقوع إصابات.

الضفة الغربية تودع شهيدا عمره 16 عاما

وأضافت «السلامين»، في مداخلة مع الإعلامي حساني بشير عبر «جولة المراسلين»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الضفة الغربية ودعت شهيدا يبلغ من العمر 16 عاما، ليبلغ عدد الشهداء الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر حتى الآن 420 شهيدا على الأقل.

اعتقال 55 فلسطينيا من الضفة

وتابعت: «بيان هيئة شؤون الأسرى والمحررين أشار إلى اعتقال 55 فلسطينيا من الضفة منهم أسرى سابقين ليترفع عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 7 آلاف فلسطينيا من الضفة الغربية»، مشيرةً إلى أن هذه الإحصائية لا تشمل الغزيون نساءً وأطفالا وكبارا.