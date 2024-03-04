مسؤولون أمريكيون يدعون إسرائيل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة: لا أعذار

طالب عدد من المسؤولين الأمريكيين خلال الساعات الماضية دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف الحرب على قطاع غزة وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية، في وقت يعاني فيه القطاع المحاصر من أزمة إنسانية طاحنة، وأمس، حثت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، إسرائيل، لوقف الإبادة الجماعية في غزة.

وخلال تصريحاتها في مدينة سلما بولاية ألاباما، شددت «هاريس»، على دعوات الرئيس الأمريكي لإقرار وقف مؤقت إطلاق النار في قطاع غزة، بسبب حجم المعاناة الكبيرة التي يعانيها الفلسطينيون في القطاع، بحسب ما نشرته شبكة «CNN» الأمريكية.

نائبة الرئيس الأمريكي: لا أعذار

وقالت «هاريس»: «يجب على الحكومة الإسرائيلية أن تفعل المزيد خلال الفترة الحالية لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة بشكل كبير»، مضيفة: «لا أعذار».

من جانبه، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى زيادة تدفق المساعدات لغزة للتخفيف من حدة الوضع الإنساني الذي وصفه بـ«المزري»، وذلك خلال تغريدة له عبر منصة «إكس».

وزير الخارجية الأمريكي: أهالي غزة في حاجة ماسة إلى المزيد من الغذاء

وأضاف «بلينكن» أن أهالي غزة في حاجة ماسة إلى المزيد من الغذاء والماء والمساعدات الأخرى، مشددًا على أن الولايات المتحدة تعمل على إيصال المزيد من المساعدات لغزة من خلال كل القنوات المتاحة بما في ذلك عمليات الإنزال الجوي.

كما قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال جلسة بالكونجرس الخميس الماضي، إنه يمكن لإسرائيل أن تفعل المزيد وينبغي أن تفعل المزيد لحماية المدنيين في غزة، بحسب «رويترز».

نائب أمريكي: يجب على جو بايدن أن يفعل شيئًا

كما قال رو خانا، النائب الديمقراطي في الكونجرس الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا، إن الرئيس الأمريكي «بايدن»، يجب أن يفعل شيئًا لإيقاف إسرائيل عن الإبادة الجماعية في غزة، وأن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، خاصة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، وفقًا لشبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية.