«انتهاك غير مقبول للدستور».. الكونجرس الأمريكي يهاجم بايدن بسبب ضربات اليمن

يواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، أزمة كبرى داخل واشنطن بعد الضربات التي شنتها القوات الأمريكية بالتعاون مع بريطانيا ضد اليمن، والأهداف العسكرية لجماعة الحوثي، دون موافقة الكونجرس الأمريكي، كما تعرض بايدن لهجوم حاد من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وفشل جو بايدن في الحصول على موافقة الكونجرس قبل السماح بضربات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن، مما أشعل الصراع في الشرق الأوسط وزاد التوتر في البحر الأحمر، بحسب «BBC».

انتهاك غير مقبول للدستور

عضو الكونجرس براميلا جايابال، وهي ديمقراطية ورئيسة التجمع التقدمي في الكونجرس، قالت إن ما فعله الرئيس الأمريكي انتهاك غير مقبول للدستور، حيث تتطلب المادة الأولى موافقة الكونجرس على العمل العسكري، وهو ما أكده العديد من الديمقراطيين والجمهوريين أيضًا، كما كتبت أيانا بريسلي، النائبة الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس، عبر منصة «إكس»، قائلة: «هذا أمر غير مقبول».

وعلى الرغم من أن «بايدن» أبلغ الكونجرس قبل الضربات التي شنت القوات على اليمن، والمناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، إلا أنه لم يطلب الحصول على إذن منه، ورغم المشكلة التي وقع فيها الرئيس الأمريكي، إلا أن العديد من الجمهوريين في الكونجرس، أبدوا دعمهم للضربات الأمريكية على اليمن، ووصفوها بأنها عمل ردع طال انتظاره.

البيت الأبيض يعلق على الهجمات ضد اليمن

يذكر أن البيت الأبيض، رد على الهجمات العسكرية ضد اليمن، قائلًا في بيان، إن الضربات بأمر من جو بايدن، وكانت على هجمات قوات أمريكية وبريطانية ضد أهداف جماعة الحوثي في اليمن، مشيرًا إلى أن القوات العسكرية الأمريكية، نفذت، بالتعاون مع بريطانيا، وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، ضربات ناجحة ضد عدد من الأهداف في اليمن، التي يستخدمها الحوثيون لتعريض حرية الملاحة في إحدى الدول للخطر.