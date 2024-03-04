رئيس دار الكتب يشهد حفل ختام التدريب الصيفي لطلاب الوثائق والمكتبات بالجامعات

احتفلت دار الكتب والوثائق القومية، اليوم، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، بختام الدورة التدريبية الصيفية لتدريب طلاب الجامعات المصرية بأقسام الوثائق والمكتبات.

وسلم الدكتور أسامة طلعت شهادات إتمام التدريب في تقليد سنوي تحرص عليه دار الكتب والوثائق القومية.

تفعيل العدالة الثقافية

وتوجهت صفية بشير، مسؤول البرنامج التدريبي، في البداية بالشكر للدكتور أسامة طلعت لاهتمامه بتقديم الدعم للبرنامج التدريبي، والقائمين عليه لتفعيل دور الهيئة في تفعيل العدالة الثقافية، ورؤساء الإدارات المركزية لتعاونهم، ومدير عام مركز التنمية البشرية.

وناشدته بتكرار التجربة لما لها من أهمية في إعداد الطلاب والطالبات لسوق العمل.

إخلاص العمل والتفاني فيه

تحدث الدكتور أسامة طلعت، رئيس الهيئة، مع الطلاب والطالبات حيث أكد أنه كان من الطبيعي أن يدعم هذا التدريب فهو جزء من الدور المجتمعي لدار الكتب والوثائق القومية وفي صميم عملها مضيفًا، أتمنى أن يكون هذا التدريب أضاف الكثير من المعرفة العملية لكم بما سيكمل المعرفة النظرية التي اكتسبتموها في الجامعة، ويساعدكم على الانطلاق في سوق العمل بعد تعزيزها بالدورات التدريبية اللازمة.

وأدعوكم لإخلاص العمل والتفاني فيه، والتحلي بالأمل، وعدم الاستسلام لليأس ومحاولات الآخرين لإحباطكم. والاهتمام بتعلم اللغات والحاسب الآلي مع التسلح بالإيمان بالله. وأكد في النهاية أن لكل مجتهد نصيب.

وفي النهاية من يملك المعرفة ينتصر ولا يمكن بناء المعرفة دون وطن آمن مستقر.