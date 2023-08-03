«ثقافتنا في إجازتنا».. مبادرة لتحقيق العدالة الثقافية واكتشاف مواهب النشء والشباب

تسعى مؤسسات الدولة للاستفادة من إجازة الصيف فى نشر محتوى ثقافى وفكرى يليق بشباب الجمهورية الجديدة، حيث أطلقت وزارة الثقافة مبادرة «ثقافتنا فى إجازتنا»، تتضمن نشاطاً ثقافياً وفنياً وفكرياً لتحقيق العدالة الثقافية واكتشاف المواهب بين النشء والشباب فى كافة المجالات الثقافية، حيث تستهدف المبادرة التى يتم إطلاقها بهذا الشكل لأول مرة، كافة ربوع الجمهورية.

وبحسب وزارة الثقافة تستمر المبادرة حتى منتصف سبتمبر المقبل، وتتضمن سلسلة من الأنشطة بالمحافظات، كذلك الشواطئ والساحات والأندية وأماكن تجمعات الجمهور خلال فترة الإجازة الصيفية.

انطلاق عروض السيرك بالقاهرة والإسكندرية وبرنامج فعاليات بمسرح الهناجر للفنون

وقالت د. نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، إن المبادرة تسهم فى تفعيل استراتيجية الوزارة لتحقيق العدالة الثقافية واكتشاف المواهب من النشء والشباب فى كافة مجالات الثقافة والفنون، مشيرة إلى أن برنامج الأنشطة تتوجه فيه الوزارة إلى الأماكن المفتوحة والحدائق العامة والشواطئ والمتنزهات، التى تتزايد فيها أعداد المواطنين خلال فصل الصيف. وتتضمن الأنشطة برنامجاً خاصاً للأطفال، يتم تنفيذه بمشاركة المتخصصين فى الفنون والآداب، ومن شأنه تنمية مواهبهم والمساهمة فى رفع وعيهم والحفاظ على هويتهم المصرية.

وتنطلق المبادرة من خلال فعاليات فنية بدار الأوبرا بالمواقع التابع لها فى القاهرة والإسكندرية، كما ينطلق مهرجان الموسيقى العربية، على المسرح الرومانى بكوم الدكة بالإسكندرية، ومهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 أغسطس المقبل، فيما تُنظم الأوبرا عدداً من الورش الفنية، لتعليم الفنون التشكيلية للأطفال والشباب من عمر 7 سنوات حتى 17 سنة، فى مجالات الرسم، الخزف، التصوير الفوتوغرافى، الخط العربى، أعمال من السلك والمشغولات الجلدية، وتُختتم بتنظيم معرض لإنتاج الورش من الأعمال الفنية، يُمنح فيه المشاركون شهادة باجتياز الدورة التدريبية.

افتتاح الفصول الصيفية لتعليم الموسيقى والغناء والتمثيل بأكاديمية الفنون

ويطلق قطاع شئون الإنتاج الثقافى برنامج «صيف قطاع الإنتاج» على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، يقدم عدداً متنوعاً من العروض الفنية، بمشاركة عدد من الفرق الفنية والفنانين، منهم فرقة رضا للفنون الشعبية، والفرقة القومية للفنون الشعبية، وفرقة أنغام الشباب. كما تستمر العروض المسرحية التى شهدت إقبالاً جماهيرياً فى الآونة الأخيرة، فى تقديم عروضها على جميع مسارح البيت الفنى للمسرح بالقاهرة والإسكندرية، وتستضيف المسارح التابعة للقطاع، فعاليات وعروض المهرجان القومى للمسرح المصرى، بالإضافة إلى عروض مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى، كما يقدم البيت الفنى للفنون الشعبية، العديد من العروض الفنية، وعروض السيرك بالقاهرة والإسكندرية وجمصة والعريش.

وتنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب عدداً من معارض الكتب بالقاهرة والمحافظات، وتستمر خلالها مبادرة «الثقافة والفن للجميع»، التى تهدف إلى بيع الكتب بأسعار مُخفضة من جنيه حتى 20 جنيهاً، حيث تبدأ تلك المعارض بمعرض بورسعيد فى دورته السادسة، ومعرض السويس للكتاب، كما يُنظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، مهرجان «إجازة سعيدة»، بالمواقع التابعة له ويتضمن مجموعة من الورش الفنية للأطفال، وعروض أفلام كرتون، وبعض الفقرات الفنية المختلفة للسيرك القومى والأراجوز والعرائس وخيال الظل، طوال شهور الإجازة الصيفية، كما يُنظم قطاع الصندوق «مهرجان الليالى الصوفية» للمنشد عامر التونى، خلال شهرى يوليو وأغسطس، إلى جانب تنظيم عدد من الحفلات الموسيقية والغنائية بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، فى الفترة من 20 إلى 31 يوليو الماضى.

وينظم قطاع الفنون التشكيلية عدداً من الفعاليات بالمواقع التابعة له بالقاهرة والمحافظات، تشمل عدداً من الورش الأدبية والتشكيلية، والتثقيفية فى مجالات متنوعة، للفئة العمرية من 6: 18 سنة، وورش متنوعة لـ«الديكوباج، عمل لوحات بالموزاييك، رسم على الزجاج، تطريز، طباعة، حُلى، خزف، المشغولات اليدوية». ويُنظم القطاع الدورة التجريبية السادسة للفنون البصرية، التى تشمل «صالون المبدع العربى الصغير»، صناعة إبداعية للفئة العمرية من 5: 18 سنة، فى مجالات: الفنون الخضراء المستدامة وورش ذوى الهمم، كتابة إبداعية، تصميم مواقع، صنعتك سندك، الورش العملية «ورشة الخزف».

وعلى مستوى المركز القومى لثقافة الطفل، ينظم المركز برنامجاً متميزاً للأنشطة المتنوعة بمقر المركز بالهرم، وبالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، منها ورش تنمية المهارات على «الرسم، التمثيل، المسرح الأسود، خيال الظل»، إلى جانب العروض الفنية والمسرحية الخاصة بالطفل، وبرنامج خاص بذوى الهمم يشمل «ورش تنمية المهارات، تدريبات على العروض، تدريبات كشفية وتربية رياضية»، كما ينظم المركز نشاطاً متميزاً لرواد متحف طه حسين، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، يتضمن أنشطة رياضية وورشاً فنية متنوعة وعروضاً لمسرح العرائس وحفلات لتوقيع الكتب، وعدداً من الدورات التعليمية. وتفتتح أكاديمية الفنون بالهرم، من خلال مركز تنمية المواهب، الفصول الصيفية لتعليم فنون «البيانو، الباليه، العود، الإيقاع، الغناء العربى، الكورال، التمثيل (كبار وأطفال)، الرسم».