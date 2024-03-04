«خارجية هولندا»: الهجوم على رفح الفلسطينية سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني

دعت وزيرة الخارجية الهولندية، هانكي بروينز سلوت، إلى دعم الصليب الأحمر والهلال الأحمر المصري، ومنظمات الأمم المتحدة مثل وكالة الأونروا، للعمل وإعادة البناء في قطاع غزة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: «تباحثنا اليوم حول كيفية مساعدة هولندا لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالتعاون مع مصر».

وأعربت وزيرة الخارجية الهولندية عن قلقها بشأن الهجوم البري في مدينة رفح الفلسطينية، والذي سيؤدي إلى عدد كبير من الضحايا، تفاقم الوضع الإنساني بشكل أخطر، لكل اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة.