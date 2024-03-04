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دراما المتحدة

 مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

كتب:

محمد مجدي
04:59 م | الإثنين 04 مارس 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

استمرارا للجسر الجوي لنقل المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق بقطاع غزة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، نفذت القوات الجوية المصرية أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية ومعونات الإغاثة العاجلة على عدد من المناطق شمال القطاع وذلك بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية للمساهمة في تخفيف الأزمة الإنسانية الحادة وتدهور الأحوال المعيشية للمواطنين بشمال قطاع غزة.

يأتي ذلك مع تواصل الجهود المصرية الفاعلة لإقرار التهدئة والتعاون مع كافة الدول الشقيقة والصديقة وباقي المؤسسات الأممية لتأمين استدامة المساعدات الإنسانية ونقلها إلى داخل القطاع في ظل استمرار الأزمة الراهنة وما يعانيه أبناء الشعب الفلسطيني من نقص في كافة مقومات الحياة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.