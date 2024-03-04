«الأمن الغذائي».. دعم التصنيع الزراعي وإعادة النظر في مبادرة الري الحديث

الأمن الغذائى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، وهو ما جعله من الملفات المؤثرة فى مسارات ملف الحوار الوطنى الاقتصادى، وفى هذا الصدد، أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الأمن الغذائى هو فى الأساس جزء من الأمن القومى، واتضح ذلك بشكل كبير فى الفترة الماضية، فى ظل التحديات التى يواجهها العالم، منذ أزمة كورونا، والأزمة الروسية - الأوكرانية، وصولاً إلى الحرب فى غزة، كل هذه التحديات شكلت ضغطاً على القطاع الزراعى على مستوى العالم، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية على المنتجات الزراعية بشكل خاص.

النائب محمد السباعى: معارض السلع الغذائية لها دور كبير فى تلبية احتياجات المواطنين.. وعقد حلقات نقاشية وجلسات استماع مع المزارعين

وأكد النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية تولى القطاع الزراعى اهتماماً كبيراً، وأوضح أن التنسيقية عقدت العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل بهدف النهوض بالقطاع الزراعى.

كما أن الحوار الوطنى يتبنى ملف الزراعة والموارد المائية، ويضعها على رأس الأولويات فى الحلقات النقاشية، وأشار إلى أن النسخة الثانية من الحوار الوطنى الاقتصادى بدأت بمناقشة الملف الزراعى وتحديات الأمن الغذائى المصرى، بما يدل على أن الدولة بالكامل حريصة على ملف الزراعة، وتحديات الموارد المائية، وتعزيز الجهود التى بذلت خلال الفترة السابقة، مع ضرورة إعادة النظر فى مبادرة الرى الحديث، التى أطلقتها الدولة قبل ذلك، فى ظل ندرة المياه والتحديات القائمة.

نطالب بدعم استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى فى النهوض بالقطاع الزراعى

كما أكد أهمية إطلاق مبادرات وتسهيلات لتمويل الفلاح، حتى يتجه إلى طرق الرى الحديث، لافتاً إلى أنه كانت هناك مطالبات بضرورة إعادة النظر فى تسعير المحاصيل، وتحقيق سعر عادل للمزارع من قِبل الدولة، وضرورة إيجاد وثيقة تأمينية للمزارع ضد الإصابات وأن يكون له معاش أيضاً يحصل عليه، وأضاف أن التنسيقية أكدت، خلال الحوار، أهمية الحرص على دعم الفلاح، من حيث توفير مستلزمات الإنتاج بكافة أشكالها، وأيضاً تصدير المحاصيل الزراعية بشكل عادل ومناسب ويحقق التوازن فى المنظومة الزراعية بشكل كامل، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعى فى النهوض بالقطاع الزراعى، وتوظيفها فى أجهزة حساسات الحرارة والرطوبة والمياه فى الزراعة، بهدف تعظيم الإنتاج الزراعى.

وأشار نائب التنسيقية إلى أن التصنيع الزراعى من الملفات التى لها أهمية كبيرة فى تعظيم القيمة المضافة من الموارد الزراعية، فى ظل محدودية الموارد المائية والرقعة الزراعية، من خلال دعم المصنع الصغير، وتوفير احتياجاته اللوجيستية من قِبل الحكومة، وإتاحة المجال للقطاع الخاص حتى يكون شريكاً فى نهضة قطاع الزراعة، والاهتمام بالجانب التصديرى، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، كالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.

وقال: «القطاع الزراعى له الأولوية، ونبحث حالياً عقد المزيد من ورش العمل وجلسات الاستماع مع المزارعين»، مشيراً إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب تحرص حالياً على تعزيز ملف التعاونيات الزراعية، ومناقشته فى مجلسى النواب والشيوخ، وإشراك المزارع وصاحب الشأن فى وضع السياسات وصناعة القرار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تبنَّت برنامجاً طموحاً فى الانتخابات الرئاسية الماضية، وقدمته لكل المرشحين، تضمن محوراً يختص بالقطاع الزراعى، تحت مسمى مجتمع زراعى متماسك، يركز على تسليط الضوء على كل ما يهم الفلاح والقطاع الزراعى والتصنيع الزراعى، مع توفير حياة آمنة للمزارع، ودعم مدخلات الإنتاج والموارد المائية»، وقال إن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من اللقاءات مع المزارعين، باعتبار أنهم الفئة المعنية بالقضية، وهم الأكثر دراية باحتياجاتهم.

وأكد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن معارض السلع الغذائية، التى تطلقها وزارة التموين، والجهات المعنية والأحزاب والمؤسسات المجتمعية، تأتى فى إطار خطة الدولة المصرية لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطن بأسعار عادلة، وهو نوع من أنواع التكافل الاجتماعى والمسئولية الاجتماعية بين شرائح المجتمع، ومن الضرورى الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً، وأضاف أن المعارض أداة من أدوات مواجهة جشع التجار، للتغلب على السوق السوداء، ومواجهة أى محاولة لاحتكار السلع الاستراتيجية، مع التأكيد على أن المواطن يحتاج إلى توافر السلع الغذائية بكميات مناسبة، وبجودة عالية.