«الداودي» يبحث إنتاج البيوجاز من مخلفات الأمن الغذائى بقنا

بحث اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، خلال اجتماع موسع مع وفد الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومركز التميز العلمي والتكنولوجي، فرص استغلال مخلفات مشروعات الأمن الغذائي بمنطقة «المعنا» لإنتاج الغاز الحيوى «البيوجاز»، بحضور الدكتور محمد نصر، مدير إدارة البيئة، وأحمد فاروق، مدير مؤسسة الطاقة، والدكتور أحمد شلبي، مساعد رئيس مجلس الإدارة للبحوث الفنية والتطوير، والدكتور طارق عيد، عضو مركز التميز العلمي والتكنولوجي، والدكتورة وردة محمد، مدير عام مشروعات الأمن الغذائى بقنا.

المحافظ: المشروع يهدف إلى إنتاج طاقة متجددة

وأوضح محافظ قنا أن المشروع يهدف إلى البحث عن حلول جديدة لإنتاج الطاقة المتجددة وكذا الاستفادة من المخلفات، بوصفها موارد يجب استغلالها لإنتاج السماد والطاقة، وأن بعض الأفراد المؤسسات قامت بانتاج البيوجاز من روث المواشي .

وأضاف الداودي أن المحطة لن يقتصر دورها على إنتاج الغاز الحيوى فحسب بل إنها سوف تساهم فى إنتاج سماد عضوي (سائل ، صلب) نظيف وآمن وغير ضار في استخدامه لتسميد المحاصيل الزراعية المختلفة .

يذكر أن محافظة قنا تمتلك مشروعات كبيرة في الامن الغذائي ومنها مزعرة للمواشي تنتج من خلالها الالبان فضلا عن وجود مصانع لاستخراج منتجات الالبان وعرضها على المواطنين بأسعار مناسبة.

غدا زيارة وفد لمشروع الأمن الغذائي

ومن المقرر أن يقوم وفد مركز التميز العلمى والتكنولوجى صباح غدا بزيارة لمنطقة مشروعات الامن الغذائي بالمعنا للتعرف على أنواع المخلفات الناتجة وكمياتها حتى يتسنى لهم إعداد دراسة وافية يتم الإعتماد عليها فى تحديد حجم محطة البيوجاز المزمع تنفيذها وطاقتها الإنتاجية ومساحتها ومدى الجدوى الإقتصادية من المشروع.