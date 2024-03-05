القوات المسلحة تنظم زيارة لعدد من القادة السابقين وأسرهم إلى «الصاعقة والمظلات»

نظمت القوات المسلحة زيارتين إلى عدد من قادة القوات المسلحة السابقين وأسرهم إلى قيادتي قوات المظلات والصاعقة، في إطار حرص القوات المسلحة على التواصل بين الأجيال ونقل خبرات القادة السابقين وتجاربهم من جيل إلى جيل.

تضمنت الزيارة عروضا تقديمية عن نشأة وتطور قوات المظلات والصاعقة، وتنفيذ عدد من الأنشطة والمهام التدريبية التي أظهرت مدى ما وصل إليه المقاتلون من مستوى احترافي عالٍ في تنفيذ المهام التي توكل إليهم، إضافة إلى تفقد عدد من المنشآت التدريبية الحديثة التي زودت بها القوات الخاصة، وتكريم عدد من أسر الشهداء تقديرا لما قدموه من تضحيات في خدمة الوطن.

وفي ختام الزيارتين أعرب القادة السابقون وأسرهم عن عميق شكرهم وتقديرهم للقيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ الزيارات، مشيدين بما وصلت إليه القوات المسلحة من تطوير وتحديث في أسلحتها وتخصصاتها، مؤكدين أنّ القوات المسلحة ستظل برجالها نموذجا للفداء والتضحية من جيل إلى جيل.