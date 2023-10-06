سمير فرج: مصر ردت على هزيمة 1967 بعد حدوثها بشهر بعملية لـ«الصاعقة»

قال اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن مصر في أقل من 3 أشهر عقب هزيمة عام 1967، حققت انتصارين عسكريين كبيرين على إسرائيل، أولهما معركة رأس العش، التي منعت فصيلة صاعقة خلالها القوات الإسرائيلية من احتلال مدينة بورفؤاد، وثانيهما عملية إغراق «المدمرة إيلات».

إعادة بناء القوات المسلحة

وقال المفكر الاستراتيجي، في فيديو بثه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، إنّ مصر لم تستلم لهزيمة 1967، ولكن عملت على بناء القوات المسلحة، واستقدمت سلاحًا من الخارج، وعملت على وضع خطط القتال، والتدريب عليه.

عملية رأس العش

ولفت إلى أن الهزيمة حدثت في 5 يونيو 1967، وأول رد عسكري مصري كان في أول يوليو 1967، أي في أقل من شهر من الهزيمة، حين تحركت سريات دبابات ومشاه ميكانيكي ومدفعية لاحتلال مدينة بورسعيد، وتصدت لها فصيلة صاعقة واحدة، بالرشاشات وقذائف الـRPG فقط في معركة «رأس العش»، المتواجدة قبل مدينة بور فؤاد بـ15 كيلومترًا، لتدمر دبابات العدو وينسحب الباقية، وكانت أول عملية عسكرية تقول للعالم إننا قادرين على صد العدو والانتصار عليه.

إغراق إيلات

وأوضح أن الحدث الثاني، كان في 21 أكتوبر 1967، عبر إغراق المدمرة إيلات، وهي أكبر مدمرة إسرائيلية، التي دخلت المياه الإقليمية المصرية، وأغرقها لانشين للصواريخ أمام مدينة بورسعيد، وهي السفينة التي ترقد في مياه البحر المتوسط أمامها حتى الآن، في عملية غيرت فكر التسليح البحري في العالم.