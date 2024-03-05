مفاجأة مدوية في عطل فيسبوك.. وتحذير من خسارة مالية ضخمة بهذه الحالة| عاجل

أُثيرت حالة من الجدل مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، بعد خروج ملايين الحسابات على فيسبوك، بشكل مفاجئ، مع صعوبة تسجيل الدخول مُجددًا.

مفاجأة وراء سبب عطل فيسبوك.. احذر من دفع 2000 جنيه

وكشف المهندس أحمد طارق خبير أمن المعلومات، لـ«الوطن»، عن سبب عطل فيسبوك، مؤكدًا أن هناك مشكلة عالمية في شبكات الاتصالات بمصر وبعض الدول العربية والغربية، أدت لهذا العطل، فضلًا عن قيام شركة «ميتا» المالكة للتطبيق بإجراء تحديثات شاملة في نظام التشغيل وقاعدة البيانات.

ونوه خبير أمن المعلومات، لاحتمالية أن يصل العُطل لتطبيقات ماسنجر، وإنستجرام.

سبب عطل فيسبوك.. احذر من الخبراء الوهميين

وطالب بالانتظار نحو 30 دقيقة على الأقل قبل معاودة تسجيل الدخول مُجددًا، كما حذر من الخبراء الوهميين، الذين يطلبون دفع 2000 جنيه، لاسترجاع الحسابات: «دي مشكلة عالمية، محدش ينساق وراء إعلانات تأمين الحساب ويدفع لأنها هتتحل تلقائيا».