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استجابة لشكوى على «فيسبوك».. تحرير 1702 مخالفة مرورية متنوعة في مصر الجديدة

كتب:

 محمد بركات
12:19 م | الثلاثاء 20 فبراير 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

شنت الأجهزة الأمنية حملة موسعة في مصر الجديدة استجابة لما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تضمن سير مركبة «توك توك» بالشوارع الرئيسية لمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

ووجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملات مرورية بمنطقة مصر الجديدة لضبط كافة المخالفات، وقد أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن (سحب 1050 رخصة متنوعة - تكبيل 989 سيارة للانتظار في الممنوع - تحرير 1702 مخالفة مرورية متنوعة - حجز عدد 13 سيارة - حجز عدد 10 مركبات توك توك - حجز عدد 12 دراجة نارية - ضبط عدد 1733 مخالفة تجاوز سرعة).

 

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