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دراما المتحدة

البنتاجون: لا توجد خطط لإرسال قوات أمريكية إلى غزة

كتب:

شريف سليمان
10:05 م | الثلاثاء 05 مارس 2024
البنتاجون

البنتاجون

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون»، أنه لا توجد خطط لإرسال قوات أمريكية إلى غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

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بقلم شريف سليمان