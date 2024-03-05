البنتاجون: لا توجد خطط لإرسال قوات أمريكية إلى غزة كتب: شريف سليمان 10:05 م | الثلاثاء 05 مارس 2024 البنتاجون أكدت وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون»، أنه لا توجد خطط لإرسال قوات أمريكية إلى غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «بنتاجون»: الحوثيون يمتلكون قدرات كبيرة ونجحنا في الحد منها «بنتاجون»: نتوقع مغادرة وزير الدفاع الأمريكي المستشفى اليوم القاهرة الإخبارية: «بنتاجون» يعلن تدمير 25 موقعا لإطلاق الصواريخ في اليمن «بنتاجون»: يجب ملاحقة «داعش» في سوريا والعراق لتفادي إعادة تنظيم صفوفه «بنتاجون»: لا يوجد موعد محدد لخروج وزير الدفاع من المستشفى بنتاجون بقلم شريف سليمان