تصعيد غير مسبوق.. الاحتلال يستهدف لبنانين والمقاومة ترد بـ60 صاروخا

شهدت الجبهة اللبنانية بين حزب الله وإسرئيل مزيدا من التصعيد والتوتر بين الجانبين، وذلك بعد استشهاد مدنيين بسبب قصف الاحتلال لأراضي لبنانية.

المقاومة تطلق 60 صاروخًا على مستعمرات الاحتلال

وردًا على ذلك أطلقت المقاومة اللبنانية نحو 60 صاروخا من لبنان باتجاه مستعمرة كريات شمونة في الجليل، وأعلن حزب الله أنه قصف بلدة كفربلوم بعشرات الصواريخ من نوع ‏الكاتيوشا، واستهداف مبنىً في ‏كريات شمونة ونجح في إصابته بشكل مباشر.

من جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مستعمرة كريات شمونة، تعرضت لـ 30 عملية إطلاق، وتم اعتراض حوالي 10 منها، وأنه في مستعمرة كفار بلوم تم الإبلاغ عن أضرار بعد سقوط صواريخ، وأعلن جيش الاحتلال بأنّه يهاجم أهدافًا لحزب الله في جنوب لبنان، ردًا على قصف كريات شمونة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

الاحتلال استهدف بيوت لبنانين

وكانت قوات الاحتلال قد استهدفت منزل مكون من 3 طوابق ملك لمدنيين واستشهاد 3 أشخاص زوجان وابنهما في بلدة «حول» الحدودية في جنوب لبنان، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، وما زالت عمليات البحث ورفع الأنقاض مستمرة حتى الساعة.