مدير مستشفى كمال عدوان في غزة: وفاة طفلين بسبب عدم توافر الكهرباء

أعلن مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية، خروج المستشفى عن الخدمة بسبب عدم توافر الوقود وشح المستلزمات والطعام، كاشفا عن وفاة طفلين بسبب عدم توافر الكهرباء، متوقعا فقدان المزيد من المرضى المنومين في المستشفى الوحيد القادر على تقديم الخدمة الطبية في شمال قطاع غزة.

أضاف في تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، أننا طالبنا بإمداد مناطق الشمال بالوقود بعد وفاة أطفال نتيجة الأوضاع في شمال القطاع، وجيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مستشفياتنا في غزة، وتعمد إتلاف الأجهزة ليعقد الوضع الصحي أكثر، ونفتقد أدوية التخدير ومستلزمات طبية كثيرة مهمة.

وتابع مدير مستشفى كمال عدوان، بأن الاحتلال هدم مباني المستشفى الإدارية، واقتحم كل الأقسام.