إسرائيل تستهدف محيط مستشفى كمال عدوان في غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي متصاعد على قطاع غزة، قبل لحظات من الآن شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة في محيط مستشفى كمال عدوان، وبدأت سيارات الإسعاف بالخروج، وهرعت إلى المكان لانتشال إن كان هناك مصابون أو شهداء جراء هذا العدوان العنيف.

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، ببرنامج «جولة المراسلين»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنها كانت غارة وانفجارا واحدا دوى، لكن الانفجار كان قويا وعنيفا الذي استهدف محيط 100 متر من هذا المستشفى، وبدأت السيارات في التحرك من أجل انتشال الشهداء والمصابين إن كان هناك في أي حال.

قصف رفح الفلسطينية

وأوضح أن رفح الفلسطينية ومناطقها الشرقية تعرضت منذ الساعات الأولى من هذا الصباح لاستهدافات عدة ومتكررة، كما استهدفت عددا من المنازل بالطائرات الحربية الإسرائيلية مما أدى إلى ارتقاء شهداء ومصابين.

ولفت إلى أن المنطقة الشرقية لرفح الفلسطينية تعرضت لوابل من القذائف المدفعية المتمركزة شرق قطاع غزة، وتساقطت تجاه منازل المواطنين في المدينة، كما أن مدينة خان يونس تعد ثاني المحافظات من الناحية الجنوبية لا زالت تشهد توغلا عسكريا كبيرا من الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تقوم بإطلاق الرصاص والقذائف باتجاه كل ما يتحرك في هذه المحافظة.