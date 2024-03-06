المخرج عادل عوض يخضع لجراحة دقيقة في القلب بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

تعرض المخرج عادل عوض لأزمة صحية مفاجئة، أدت إلى خضوعه لعملية جراحية دقيقة بالقلب، بعد نقله إلى أحد المستشفيات.

تطورات الحالة الصحية للمخرج عادل عوض

ونشرت الصفحة الرسمية للإدارة المركزية للشئون الفنية صورة للمخرج عادل عوض عبر«فيس بوك»، تطلب فيه الدعاء للمخرج بالشفاء العاجل، وتضمن المنشور: « تتمنى الإدراة المركزية للشئون الفنية رئيسا وإدارات عامة ووسطى وكل العاملين الشفاء العاجل للمخرج الكبير عادل عوض، الذي أجرى قسطرة بالقلب صباح اليوم».

وأوضحت أن المخرج عادل عوض ما زال يخضع للعلاج، ويجري عدد من الفحوصات والتحاليل من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

محطات في حياة عادل عوض

مخرج ومؤلف وممثل مصري، من مواليد عام 1962 بمحافظة القاهرة، تخرج من المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1985، عمل كمساعد مخرج اثناء دراسته في عدد من الأفلام منها «العذراء والشعر الأبيض» عام 1983.