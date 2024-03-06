توقعات بارتفاع قيمة سندات مصر الدولية.. وبنك قطر الوطني يشرح الأسباب

أكد محمد بدير، رئيس بنك قطر الوطني، أنّ هناك تحسنا في أسعار وسندات الحكومة المصرية بالخارج خلال الفترة المقبلة، بعد قرار البنك المركزي بتحديد سعر صرف الجنيه، وفقا لآليات السوق، لأنها من الخطوات الأساسية للمستثمرين الأجانب لتعزيز رؤيتهم للاقتصاد المصري بصورة حقيقية.

وأشار بدير خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن قرار البنك المركزي «مُوفق» خاصة في هذا التوقيت، مؤكدا أن قرار تحديد سعر الصرف مع رفع الفائدة، سيؤثران بشكل قوي وفعال في استقرار أسعار السوق.

وواصل: «البنوك بتحدد سعر الصرف كل لحظة، ومعنى كده مفيش حد هيتعامل خارج السوق الرسمية، ويعرض نفسه للمخاطرة، وظاهرة السوق الموازية لازم تنتهي بالكامل، وحرية التسعير في القطاع المصريفي هتخلي مفيش وجود للسوق الموازية».

وتابع: «المصدرين ورجال السياحة يترقبوا قرار تحديد سعر الصرف حتي يكون مجزيا بالنسبة لهم، ويخليهم يتعاملوا بشكل مباشر مع السوق الرسمية».