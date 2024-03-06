التحقيقات تُحمل نتنياهو مسؤولية حادث التدافع في «جبل ميرون» عام 2021

قالت وكالة الانباء الفرنسية «أ. ف. ب»، إنّ هناك تحقيقا للجنة حكومية إسرائيلية، يحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، مسؤولية حادث التدافع المميت في «جبل ميرون» عام 2021، وفق قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

«هيئة الرقابة» على الحكومة الإسرائيلية، قالت في وقت سابق، إنها ستفتح تحقيقاً في حادث التدافع الذي وقع خلال احتفالات عيد الشعلة في جبل ميرون شمال إسرائيل، وأدّى لوفاة 45 شخصا.