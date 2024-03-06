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دراما المتحدة

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (بث مباشر)

كتب:

نرمين عفيفي
04:13 م | الأربعاء 06 مارس 2024
مصطفى مدبولي

مصطفى مدبولي

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، وذلك عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي.

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