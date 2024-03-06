مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء (بث مباشر) كتب: نرمين عفيفي 04:13 م | الأربعاء 06 مارس 2024 مصطفى مدبولي يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، وذلك عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مدبولي يستعرض تقريرا حول نشاط المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال 2023 مدبولي يشرف على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية وباقي المواني غدا بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي في العاصمة الإدارية الجديدة مدبولي يستقبل مجموعة أطفال من ذوي الهمم تلبية لطلب الطفلة «فريدة» مدبولي بقلم نرمين عفيفي