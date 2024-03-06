مدبولي يشرف على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية وباقي المواني غدا

يشرف مصطفى مدبولي رئيس الوزراء غدا، على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية ويتابع سير عمليه الافراجات بباقي المواني المصرية المختلفة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتشمل البضائع المفرج عنها السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج.

ويأتي الإفراج عن البضائع تعبيرًا عن نجاح إجراءات الدولة خلال الفترة السابقة ويسهم في توفير السلع بالأسواق ويحقق التوازن والانضباط للأسعار.