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دراما المتحدة

وزير المالية: نستهدف خفض معدل الدين لأقل من 90%

كتب:

أسماء زايد
06:48 م | الأربعاء 06 مارس 2024
وزير المالية

وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي بمجلس الوزراء، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بالمراجعتين الأولى والثانية، يستهدف إعادة استقرار الاقتصاد المصري في المسار الإيجابي.

سياسة تحقيق فائض أولي

وأوضح أن السياسة المالية، ترتكز على الاستمرار في تحقيق فائض أولي في السنة المالية القادمة، في حدود 3.5%، وخفض الدين لأقل من 90% في إطار استمرار الانضباط المالي ومواصلة قدرة المالية العامة على الوفاء بالتزاماتها، بالإضافة إلى استمرار وجود حزم حماية اجتماعية لدعم الفئات التي تحتاج لذلك.

ووجه وزير المالية الشكر لفريق صندوق النقد الدولي على الجهد الذي بُذل للوصول الى الاتفاق، كما توجه بالشكر لرئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي والوزراء، على تعاونهم للوصول لهذا الاتفاق.

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بقلم أسماء زايد