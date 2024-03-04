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دراما المتحدة

وزير المالية الإسرائيلي: أمريكا تحاول «دق إسفين» بين حكومة تل أبيب

كتب:

عمرو حسني
05:49 م | الإثنين 04 مارس 2024
وزير المالية الإسرائيلي

وزير المالية الإسرائيلي

كشف وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن محاولة الإدارة الأمريكية «دق إسفين» في حكومة الاحتلال الحالية، الأكبر عددًا في تاريخ إسرائيل، وتضم 39 وزيرًا.

جانتس يزور أمريكا بدون موافقة نتنياهو

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، وزير المالية الإسرائيلي، في بداية اجتماع حزبه: «ليس سرًا أن الإدارة الأمريكية تضغط من أجل إنهاء الحرب والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وجانس هو الحلقة ألأضعف».

وتأتي زيارة الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس إلى أمريكا بدون موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي دعا سفارة إسرائيل، إلى رفض استقباله في البلاد.

دق إسفين في الحكومة الإسرائيلية

وأوضح وزير المالية الإسرائيلية، أنّ الإدارة الأمريكية تسعى لدق إسفين في الحكومة والمجتمع الإسرائيلي، لصالح إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يروج لخطة إقامة دولة فلسطينية.

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء.

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بقلم عمرو حسني