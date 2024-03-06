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دراما المتحدة

ضبط سيدة ونجلها بالدقهلية بتهمة الاتجار في تحويلات المصريين بالخارج

كتب:

محمد بركات
07:31 م | الأربعاء 06 مارس 2024
السيدة ونجلها

السيدة ونجلها

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية، قيام سيدة ونجلها بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة، من خلال قيام زوج الأولى (يعمل بالخارج – جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه)، بالتحصل على النقد الأجنبي من العاملين المصريين في إحدى الدول بالخارج، وتسليمها بالعملة المحلية إلى أهليتهم بالبلاد عن طريق المتهمين وهو ما يعرف بأسلوب «المقاصة».

جرى ضبط المتهمين بدائرة مركز شرطة نبروه، وبحوزتهما عملات «أجنبية - محلية» مختلفة وبعض المشغولات الذهبية، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 27 مليون جنيه.     

يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومي للبلاد.

 

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