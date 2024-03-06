متحدث «الحكومة»: تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيكون بعد اعتماده بصورة نهائية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أنه بعد توقيع الاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، سيتم خلال الفترة المقبلة عرض الاتفاق على مجلس الصندوق واعتماده بصورة نهائية، ومن ثم يبدأ صرف الشرائح الخاصة بقرض الصندوق.

إجمالي قرض الصندوق

وأوضح «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أنه تم زيادة قرض الصندوق لـ8 مليارات دولار بجانب 1.2 مليار دولار سيتم الحصول عليه من صندوق الاستدانة البيئية، مشددًا على أن إجمالي قرض الصندوق يصل لـ9.2 مليار دولار.

الإعلان عن التفاصيل بعد اعتماد الاتفاق

وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الشرائح الخاصة بالتمويل وكل الترتيبات المتعلقة بالمراجعة مع الصندوق سيتم إعلانها بمجرد اعتماد الاتفاق بصورة نهائية مع صندوق النقد الدولي.