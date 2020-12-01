زين الحمصاني: أتدرب منذ عام من أجل الفوز بسباق دبي للسيارات

قال زين الحمصاني، الطفل الفائز ببطولة سباق السيارات بدبي، إنه يتدرب من أجل الدخول في السباق منذ عام كامل، ويعشق قيادة السيارات، ولذلك قرر الدخول في السباق، وذهب للكثير من الأماكن من أجل التدرب لتلك البطولة.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه حصل على بطولات أخرى في سباق السيارات، حيث فاز بجائزة الشرق الأوسط في سباق السيارات، وغيرها من البطولات.

وتابع: أن عائلته تشجعه كثيرًا من أجل الاستمرار في الهواية التي يحبها.

وأجرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا بأسرة الطفل المصري زين الحمصاني الموجودة في مدينة دبي، لتهنئته على حصوله على المركز الأول في جميع سباقات الميني اتاك، وتحطيمه الرقم القياسي في حلبة دبي للكارتينج بالإمارات 3 مرات، ووصل للرقم القياسي الأسرع في فئة المايكرو ماكس روتكس، ليتأهل لنهائيات بطولة العالم الحادية والعشرين بالبرتغال Rotax Max Challenge Grand Finals.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم، خلال اتصالها بالطفل المصري زين الحمصاني البالغ من العمر 10 سنوات، عن فخرها بما حققه من نجاحات وبطولات مهمة.

وأعربت مكرم، عن سعادتها للتواصل مع أبناء المصريين بالخارج وتحفيزهم طوال الوقت لتحقيق نجاحات وبطولات، خاصة مع اعتزازهم بوطنهم الأم مصر وشعورهم الدائم أنّ ما يحققوه بالخارج يشرف بلدهم، حيث يمثل ذلك أداة ربط حقيقة بهذه الأجيال الناشئة ووطنهم وغرس معاني الوطنية وقيمة العمل والتضحية من أجله.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أنّها حرصت خلال حديثها على ربط ما حققه الطفل زين الحمصاني ببطولة زين البطل المجند بالقوات المسلحة الذي يرقد في مستشفى المعادي العسكري منذ عامين، نتيجة إصابته بطلقة في العمود الفقري خلال عمليات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء، أدت لشلل تام ورغم ذلك مبتسم حتى مع معاناته وتضحيته، وقال للوزيرة عندما زارته: "لو قمت هرجع لمكاني وأجيب تاري وتار زملائي".

ووعد الطفل زين الحمصاني، السفيرة نبيلة مكرم بتحقيقه المركز الأول في نهائيات بطولة العالم للروتكس ماكس تشالنج الكبرى الحادية والعشرين التي ستقام بالبرتغال، ليهدي هذا الفوز للبطل المصري زين الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل الحفاظ على بلده خلال قضائه الخدمة العسكرية، وكاد أن يفقد حياته في سبيل ذلك.