«علشان متتعبش في رمضان».. نصائح لمرضى السكري خلال فترة الصيام

نحو 4 أيام تفصلنا عن حلول شهر رمضان الكريم، وعلى الرغم من فوائد الصيام المتعددة للجسم إلا أنه قد يؤثر بالسلب على مرضى السكري كونهم يعانون من اضطرابات في مستويات السكر بالدم بين انخفاض وارتفاع، لذا هناك عديد من النصائح التي يجب على تلك الفئة اتباعها خلال الشهر الفضيل كي تتجنب الإصابة بالمضاعفات الصحية.

مديرية الصحة بالشرقية، أوضحت أنّ المواعيد الموصى بها لفحص مستويات السكر في رمصان هي «قبل السحور وفي الصباح ومنتصف اليوم وقبل العصر وقبل الإفطار وساعتين بعد الإفطار»، مشيرة إلى أنه إذا شعر المريض في أي وقت بأعراض انخفاض أو ارتفاع السكر يجب عليه التوجه إلى المستشفى فورًا كي لا يصل الأمر إلى حد الدخول في غيبوبة.

أعراض نقص السكر في الدم

وأشارت إلى أنه يجب على مريض السكري، الإفطار خلال رمضان في حالة ظهور أعراض نقص السكر في الدم مثل «التعرق والقشعريرة والخفقان والشعور بالجوع، وتغير الحالة العقلية والمزاجية، والصداع والشعور بالارتجاف والعصبية أو القلق»، مع استمرار فحص مستويات السكر باستمرار لحين استقرار الحالة الصحية للمريض.

وأضافت أنه يجب على جميع مرضى السكري، الإفطار إذا كانت نسبة الجلوكوز في الدم أقل من 70 ملجم/دیسیلتر «3.9 مليمول/لتر»، ويجب إعادة الفحص خلال ساعة واحدة، إذا كان مستوى الجلوكوز في الدم 70-90 مجم/دیسیلتر «3.9 - 5 مليمول/لتر»، ونسبة الجلوكوز في الدم أكبر من 300 ملجم/ديسيلتر «16.6 مليمول/لتر».

نصائح لمرضى السكري في رمضان

وتابعت أنه يجب الإفطار إذا عانى المريض من العطش الشديد وكثرة التبول والتعب والغثيان ووجع في البطن، منوهة إلى ضرورة الابتعاد عن تناول السكريات في رمضان وعدم تناول الأطعمة الدسمة وتجنب المشروبات الغازية لما تمثله من أضرار كبيرة على صحة مريض السكري، وتقسيم وجبة الإفطار وأن تكون محتوية على خضروات وبروتينات ونشويات بكميات متوازنة.