«الأنسولين الذكي».. يخلص مرضى السكري من عذاب الحقن اليومي

«ثورة في علاج مرض السكري»، هكذا وصفت منظمة الصحة العالمية، ما يطلق عليه «الأنسولين الذكي» والذي يقوم العلماء بتطويره منذ سنوات، من أجل الوصول لحلول لمرضى السكري، للاستغناء عن الحقن اليومية، وإنتهاء تلك المعاناة.

«نجاح الاختبار»، هكذا كانت نتيجة آخر تطوير لـ«الأنسولين الذكي» الذي قام به فريق من الكيميائيين وعلماء البوليمر والمتخصصين في تصنيع الأدوية في جامعة تشجيانج، بالتعاون مع زميلين من جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل، والذي تم اختباره على نماذج الفئران والخنازير الصغيرة في تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم لمدة تصل إلى أسبوع بعد حقنة واحدة فقط.

دراسة منشورة في مجلة «Nature Biomedical Engineering» وصف خلالها مجموعة العلماء كيفية تصنيع الأنسولين، وكيف يعمل، ومدى جودة أدائه عند إعطائه للفئران والخنازير الصغيرة المصابة بالسكري.

نتائج اختبار الأنسولين الذكي على الحيوانات

مرض السكري من النوع الأول هو حالة مزمنة ينتج فيها البنكرياس كمية قليلة من الأنسولين أو لا ينتجه على الإطلاق، ويشمل علاج الأشخاص المصابين بهذا المرض نظامًا غذائيًا معدلًا وحقنًا منتظمة للأنسولين.

الأنسولين الذكي.. أمل مرضى السكري في إنهاء معاناة الحقن اليومية

ويضطر العديد من مرضى السكري إلى حقن أنفسهم أكثر من مرة في اليوم، وهو نظام مؤلم وصعب في نفس الوقت، حيث يميل الجلد في مواقع الحقن إلى التصلب بمرور الوقت، ما يجعل من الصعب إدخال إبرة، بحسب الدراسة.

بسبب هذه الصعوبات، واصل العلماء والأطباء البحث عن خيارات علاجية جديدة، آخرها توصل فريق البحث بمختلف أنواعه البسيطة التي تتفاعل مع خاصية معينة في الجسم، ما يسمح بالتحكم التلقائي في مستويات عديدة في الدم لفترة طويلة من الزمن.

الأنسولين الذكي الجديد هو شكل معدل من نوع الأنسولين المستخدم بالفعل، حيث أضاف الباحثون حمض الجلوكونيك، والذي يتحول عند حقنه في الجسم إلى مركب لأنه يرتبط بالمواد الكيميائية الموجودة في الدم، وتؤدي مثل هذه المجمعات إلى احتجاز الأنسولين داخل بوليمر طبيعي، ما يؤدي إلى تغييرات في الإشارات، ويتم إطلاق كميات مختلفة من الأنسولين اعتمادًا على مستويات الجلوكوز في الدم، بحسب الدراسة.

ووجد فريق البحث أن هذا يسمح بإطلاق المزيد من الأنسولين تلقائيًا في الدم عند الحاجة إليه «مثل بعد تناول الوجبة» وكمية أقل عندما لا تكون هناك حاجة إليه.

واختبر الباحثون الأنسولين المعدل على 3 خنازير صغيرة و 5 فئران، جميعها مصابة بمرض السكري، تلقى اثنان من الخنازير الصغيرة جرعة عالية، بينما تلقى الثالث جرعة منخفضة.

بعد مراقبة حيوانات الاختبار خلال الأسابيع التالية، وجد فريق البحث أن الخنازير الصغيرة التي أعطيت جرعة منخفضة أظهرت تنظيمًا أكثر ثباتًا للجلوكوز مقارنة بالخنازير الصغيرة الأخرى التي أعطيت جرعة عالية، وأيضًا مقارنة بالخنازير الصغيرة التي تم إعطاؤها حقن يومية من الأنسولين.

وأكد الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها تبشر بالخير لنوع جديد من العلاج للمرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع الأول، وسوف يستمرون في اختبار الأنسولين الذكي في الحيوانات، وإذا استمر كل شيء على ما يرام، فسوف ينتقلون إلى التجارب البشرية.