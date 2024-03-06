موسكو تدرج أسطورة الشطرنج كاسباروف على قائمة المتطرفين

أدرجت دائرة الرقابة المالية الروسية، الأربعاء، أسطورة الشطرنج جاري كاسباروف، على قائمتها الخاصة بالمتطرفين، وذلك بعد معارضته أكثر من مرة لسياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خاصةً المتبعة في الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لوكالة الصحف الفرنسية.

كاسباروف يسخر من إدراجه على القائمة

ولم يتأخر كاسباروف في السخرية من ذلك الأمر عبر منصة «إكس» بقوله «إنه لشرف، يتحدث عن نظام بوتين الفاشي أكثر مني»، ويعد بطل العالم السابق في الشطرنج كاسباروف، واحدا من أشد المعارضين منذ فترة طويلة للرئيس الروسي بوتين، خاصة في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وتتولى دائرة المراقبة المالية الفيدرالية منذ إنشائها في عام 2001 مسؤولية مكافحة غسل الأموال وتمويل المتطرفين، وهو ما يسمح لها بالاستحواذ على الحسابات البنكية للمدرجين في قائمتها، ويعد كاسباروف، السوفياتي المولد، أحدث المنضمين إلى قاعدة بياناتها الخاصة بالمتطرفين، دون ذكر الأسباب.

من هو كاسباروف؟

ويعد كاسباروف واحدا من أبطال العالم في الشطرنج، كما أنه أصغر بطل عالم فيه، حيث ولد في مدينة باكو بأذربيجان، واسمه الحقيقي جاري وينستون، ولكنه كغيره فيما بعد إلى كاسباروف، ليكون الاسم قريبا من الأسماء الروسية، واشتقه من اسم عائلة أمه الأرمينية كاسباريان.

تعلم الشطرنج في سن الخامسة وفاز في سن الحادية عشرة ببطولة أذربيجان، وفي عام 1980 فاز ببطولة العالم للناشئين، وفي عام 1984 فاز في تصفيات بطولة العالم على لاعبين كبار مثل بطل العالم السابق سيمسلوف، ليصبح المتحدي الرسمي لبطل العالم في وقتها أناطولي كاربوف، والتقى بكاربوف، على اللقب العالمي واستمرت المباراة 48 دورا، ثم قرر رئيس الاتحاد الدولي إيقافها بسبب سوء حالة كاربوف الصحية على أن يلعب في بطولة العالم الجديدة في العام التالي، وفي العام التالي استطاع كاسباروف تحقيق الفوز ليصبح بذلك أصغر بطل عالم للشطرنج.