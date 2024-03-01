بوتين يهدد باستخدام النووي في حالة واحدة.. ما هي؟

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من خطر احتمالية نشوب حرب نووية خلال الفترة المقبلة مع تصاعد الأحداث عالميًا، خاصة فيما يتعلق بالأزمة بين موسكو وحلف الناتو، وحدد سببًا رئيسيًا سيؤدي إلى استخدام روسيا السلاح النووي، في حالة قامت الدول الغربية بإرسال قواتها للقتال في أوكرانيا، بحسب «فرانس برس».

وقال «بوتين» في مؤتمر له: «موسكو تمتلك الأسلحة اللازمة لضرب أهداف غربية»، مشيرًا إلى أن المزاعم المنتشرة حول نية روسيا بمهاجمة أوروبا هي «هراء»، لكنه حذر من أن بلاده قد تضرب الدول الغربية بأسلحة نووية.

وأشار الرئيس الروسي إلى فكرة طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إذ قال يوم الاثنين الماضي، إن إمكانية إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، هي فكرة لا يمكن استبعادها، لكن العديد من رؤساء وزعماء الدول الأوروبية، أعلنوا رفضهم لاقتراح «ماكرون».

وأضاف «بوتين»: «كل ما يأتون به الآن، ويهددون به العالم أجمع، كل هذا يهدد بالفعل بصراع باستخدام الأسلحة النووية، وبالتالي تدمير الحضارة، ألا يفهمون هذا، أم ماذا؟»

بوتين: لدينا أسلحة يمكنها ضرب أهداف على أراضي الغرب

وأكد الرئيس الروسي، أنه على الدول الغربية، أن تفهم جيدًا، أنه في نهاية المطاف، موسكو تمتلك أسلحة أيضًا، مضيفًا: «هم يعرفون ذلك، تماما كما قلت، ولدينا أيضا أسلحة يمكنها ضرب أهداف على أراضيهم».

«ميدفيديف» يلوح باستخدام السلاح النووي

وكان ديميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والشخصية المقربة من فلاديمير بوتين، هدد خلال الأيام الماضية باستخدام السلاح النووي، ولكن من دون قصد وعن طريق الخطأ، بحسبما أعلنته وسائل إعلام روسية.

كما لوّح ديميتري ميدفيديف أيضًا خلال الأيام الماضية باستخدام النووي، قائلًا إن موسكو ستطلق صواريخ نووية على لندن وواشنطن وبرلين وكييف، في حالة خسرت حربها ضد أوكرانيا.