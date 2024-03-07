آخر تحديث لأسعار الدولار اليوم الخميس 7-3-2024 مقابل الجنيه المصري بعد قرارات «المركزي»

شهد سعر الدولار في البنوك منذ قرارات البنك المركزي بتحديد سعر الصرف تحركات عديدة على مدار أمس الأربعاء، حيث سجل في البنك المركزي المصري 49.47 جنيه للشراء، و49.57 جنيه للبيع، لذا تستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم الخميس 7-3-2024 مقابل الجنيه المصري، في آخر تحديث.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وجاءت أسعار الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري، وفقاً لما أعلنته البنوك على مواقعها الرسمية، كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الخميس في البنك المركزي المصري 49.47 جنيه للشراء، و49.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري 49.6 جنيه للبيع، و49.5 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس في بنك مصر 49.6 جنيه للبيع، و49.5 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار اليوم الخميس ببنك الإسكندرية 49.6 جنيه للبيع، 49.5 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

في حين سجل سعر الدولار اليوم الخميس ببنك أبوظبي الإسلامي 50.85 جنيه للبيع، و50.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار اليوم الخميس في البنك التجاري الدولي CIB للبيع 50.6 جنيه، وللشراء 50.5 جنيه.