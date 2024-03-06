عاجل.. تراجع سعر الدولار في البنوك بعد اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي

شهد سعر الدولار في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، اليوم الأربعاء 6-3-2024، ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع أسعار، أمس، ليتراوح سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ما بين 49.4 - 49.7، بعد الإعلان عن توقيع مصر اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

التوصل إلى اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، نجاح مصر في التوصل إلى اتفاق بين مصر ممثلة في الحكومة والبنك المركزي، وصندوق النقد الدولي، بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسهيل الممتد للصندوق.

سعر الدولار في البنوك بعد اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، سعر الدولار في البنوك، وفق لآخر تحديث لمواقع البنوك، وبعد الإعلان عن توقيع مصر اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهي كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم، 49.5 جنيه للشراء. 49.6 جنيه للبيع، وذلك بعد الإعلان عن توقيع مصر اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

سعر الدولار في بنك مصر

فيما، بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر 49.5 جنيه للشراء و49.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في المصرف المتحد مسجلا 49.4 جنيه للشراء، و49.5 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

فيما سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع.

قرار البنك المركزي المصري

وقرر البنك المركزي صباح اليوم، رفع أسعار الفائدة 6%، دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، وتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق.