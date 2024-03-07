التفاصيل الكاملة لمواعيد غلق المخابز والمحال وخروج طلاب المدارس في رمضان 2024

أيام قليلة ويحل شهر رمضان على الأمة الإسلامية، لذلك اتخذت الحكومة المصرية بعض الإجراءات بشأن غلق المخابز والمحلات وخروج الطلاب من المدارس في شهر رمضان 2024.

وخلال السطور التالية توضح «الوطن» التفاصيل الكاملة لمواعيد غلق المخابز والمحلات وخروج طلاب المدارس في رمضان 2024.

مواعيد غلق المحلات

بالنسبة لمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم في شهر رمضان، فإنه وفقًا لقرار وزارة التنمية المحلية، ستكون مواعيد الغلق يوميًا من الساعة الثانية صباحًا، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل والـ«تيك أواي» على مدار الـ24 ساعة بالنسبة للكافيهات والمطاعم.

وبالنسبة للورش الموجودة في داخل الكتل السكنية سيكون مواعيد الغلق يوميًا في الساعة العاشرة مساءً ما عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

مواعيد غلق المخابز

أما مواعيد عمل المخابز البلدية، فقد وزعت وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليماتها على مديريات التموين على مستوى محافظات الجمهورية التي سيتم تطبيقها والعمل بها خلال شهر رمضان، وستبدأ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساء.

كما سيجري مد العمل في المخابز بالمناطق الكبرى حتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك للتيسير على المواطنين للحصول على كل يحتاجونه بكل سهولة.

مواعيد خروج الطلاب من المدارس

وبالنسبة لمواعيد الحضور والانصراف لطلاب المدارس، فقد أعلنت عدد من المدارس الخاصة أن يتم خروج الطلاب في تمام الساعة الواحدة ظهرا وذلك خلال شهر رمضان وسيبدأ تطبيق القرار بداية من يوم الأحد المقبل.

وأكدت هذه المدارس، أن تطبيق قرار خروج الطلاب من المدارس مبكرًا لن يؤثر على الخريطة الخاصة بتوزيع الدروس أو المنهج الدراسي المحدد خلال شهري مارس وأبريل.