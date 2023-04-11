«تراخيص المحلات العامة»: تلقينا 19 ألف طلب للترخيص في 316 نشاطا تجاريا

قال محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحلات العامة، إنّ مراكز إصدار تراخيص المحلات التجارية في المحافظات، تلقت منذ تطبيق قانون المحلات العامة رقم 154 لسنة 2019 حتى الآن، 19749 طلب ترخيص على مستوى الجمهورية في 316 نشاطا تجاريا، موضحا أنّ إجمالي تراخيص المحلات التي صدرت حتى الآن بلغت 2919 رخصة، وإجمالي الإيرادات حتى الآن من ترخيص المحلات بلغ نحو 9 ملايين و882 ألفا و910 جنيهات.

تراخيص المحال

وأضاف الفيومي لـ«الوطن»، أنّ اللجنة العليا لتراخيص المحلات تتابع مع مراكز التراخيص في الأحياء والمدن، تطبيق قانون المحلات على الأنشطة التجارية، وهناك تيسيرات كبيرة للمواطنين وأصحاب المحلات، بسرعة تقديم طلبات الترخيص إلى مركز التراخيص التابع له، واتباع الإجراءات المطلوبة، حيث يشجع قانون المحلات على الاستثمار والتعامل بشكل رسمي على النشاط التجاري، والتعامل مع جهة واحدة لإصدار الترخيص وليس عدة جهات كما كان في السابق، وسداد رسوم الترخيص مرة واحدة وليس سنويا كما كان يحدث من قبل.

مهلة للمحلات

وأوضح أنّ هناك مهلة للمحلات سواء المرخصة أو غير المرخصة لتقديم طلبات الترخيص وفق قانون المحلات الجديد، وكل نشاط تجاري له ضوابط وشروط للترخيص محددة في اللائحة التنفيذية، كما أنّ رسوم التراخيص محددة وفق الموقع والمساحة والنشاط وعدد العاملين، ولا يوجد مجال للاجتهاد من قبل مراكز إصدار الترخيص لتفادي أي أزمات أو لغط.

دورات تدريب للقائمين على قانون المحال

وأكد وجود تدريب مستمر للقائمين على تنفيذ قانون المحال العامة بالأحياء والمدن على يد خبراء ومختصين، وتتم الدورات وورش العمل داخل مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية، لتبسيط الإجراءات الخاصة بالقانون وإزالة أي عراقيل في عملية التطبيق.