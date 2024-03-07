القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي يدمر دير البلح في غزة بغارة عنيفة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «قصف تلو الآخر.. الاحتلال يدمر منطقة دير البلح في غزة بغارة عنيفة».

أوضح التقرير أنه على أبواب مدينة دير البلح بوسط قطاع غزة، وفي ظل فوضى الحطام جراء قصف عنيف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقف سكان المدينة يبحثون تحت الأنقاض عمن نجا من أحبابهم وما تبقى من أغراضهم.

أشار إلى أن منزل عائلة العطار ومنازل أخرى من حوله استهدفها العدوان الإسرائيلي بقذائف صاروخية قضت فيه على الأخضر واليابس، واحد من منازل كثيرة استيقظ من نجا من أهلها فجرا ليجد نفسه تحت الركام، قصفا تلو الآخر يخلف من ورائه شهداء ومصابون في غزة تخطت أعدادهم قدرة المنظومة الطبية للقطاع على إسعافهم.

لفت التقرير إلى أن مشهدا بات معتادا في قطاع غزة حيث لا يأمن نائما أو يقظا، في وقت تعمل فيه الهيئات الإنسانية والدولية جاهدة من أجل تقليص المجاعة في قطاع يخضع لحرب تجويع شرسة جنبا إلى جنب مع قصف وحشي لا يتوقف.