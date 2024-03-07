صحيفة عبرية: واشنطن تدرس منع إسرائيل من استخدام الأسلحة الأمريكية في غزة

كشفت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية عن تطوراتٍ جديدةٍ في العلاقات «الأمريكية - الإسرائيلية» في ظل شن قوات الاحتلال لحرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

إدارة بايدن تشعر بالقلق من كارثةٍ إنسانيةٍ جديدةٍ

وبحسب الصحيفة، فإنّ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تشعر بالقلق من كارثة إنسانية جديدة، حال اقتحام قوات الاحتلال مدينة رفح الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة ما نشره الصحفي المخضرم ديفيد إجناتيوس في صحيفة «واشنطن بوست»، بأنّ إدارة بايدن تدرس سبل منع إسرائيل من استخدام الأسلحة الأمريكية إذا هاجمت رفح.

قلق الإدارة الأمريكية المتزايد بشأن الأزمة في غزة

وتردد أن الرئيس بايدن وكبار مستشاريه لم يتخذوا أي قرار بشأن فرض شروط على الأسلحة الأمريكية في إسرائيل، لكن حقيقة مناقشة المسؤولين لهذه الخطوة توضح قلق الإدارة الأمريكية المتزايد بشأن الأزمة في غزة، وخلافها الحاد مع القادة الإسرائيليين، خاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن الهجوم على رفح.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، أسفر عن استشهاد واصابة أكثر من 100 ألف فلسطيني حتى الآن أغلبهم من النساء والأطفال في حصيلة غير نهائية حتى الآن.