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أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 7-3-2024

كتب:

مارينا رؤوف
11:13 ص | الخميس 07 مارس 2024
الدولار

الدولار

سجل سعر الدولار تحركات عديدة منذ قرارات البنك المركزي تحديد سعر الصرف وفق آليات السوق، حيث سجل في البنك المركزي المصري 49.47 جنيه للشراء، و49.57 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم الخميس 7-3-2024 مقابل الجنيه المصري، في آخر تحديث خلال بداية التعاملات البنكية اليوم.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وجاءت أسعار الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري، وفق ما أعلنته البنوك عبر مواقعها الرسمية، كما يلي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الخميس في البنك المركزي المصري 49.47 جنيه للشراء، و49.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري 49.6 جنيه للبيع، و49.5 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس في بنك مصر 49.6 جنيه للبيع، و49.5 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار اليوم الخميس تراجع بقيمة 20 قدرش ببنك الإسكندرية 49.40 جنيه للبيع، 49.30 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصر أبو ظبي الإسلامي

في حين سجل سعر الدولار اليوم الخميس في مصرف أبو ظبي الإسلامي تراجع بقيمة 10 قروش 49.70 جنيه للبيع، و49.60 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار اليوم الخميس في البنك التجاري الدولي CIB  تراجع في السعر بقيمة جنيه للبيع 49.60 جنيه، وللشراء 49.50 جنيه.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.