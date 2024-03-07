«القاهرة الإخبارية»: «الاحتلال الإسرائيلي» يطلق الرصاص على كل من يعود لمنزله

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يطلق الرصاص على كل من يحاول العودة إلى منزله.

وأضاف أن المدفعية الإسرائيلية تواصل قصفها لمناطق واسعة لقطاع غزة، وكذلك الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات باتجاه منطقة المجمع الإسلامي جنوب مدينة غزة، وما زالت المنطقة تتعرض لإطلاق نار كثير.

وأشار إلى أنه خلال ساعات الصباح الأولى وساعات الليل قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منازل في دير البلح بالمحافظة الوسطى ومخيم النصيرات، وقبل قليل أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع لـ35، بسبب الاستهدافات المتكررة على المحافظة الوسطة، وما زال الاحتلال الإسرائيلي يقصف منطقة رفح الفلسطينية التي يدعى الاحتلال أنها آمنة.