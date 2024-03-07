مصر تشارك في تحالف دولي لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على غزة

تشارك عناصر من القوات الجوية المصرية في التحالف الدولي لإسقاط المساعدات على غزة من المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بالتعاون مع نظيراتها من القوات الجوية الأردنية والأمريكية والفرنسية والهولندية والبلجيكية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة بالمناطق المتضررة بشمال قطاع غزة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمشاركة فى دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتوفير الاحتياجات الإنسانية والمعونات الإغاثية للشعب الفلسطينى الشقيق فى ظل الأزمة الإنسانية الراهنة بقطاع غزة.

ويتزامن ذلك مع إقلاع عدد من طائرات النقل العسكرى المصرية والإماراتية من مطار العريش ضمن الجسر الجوى الممتد على مدار الأيام الماضية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لمئات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة شمال قطاع غزة لتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء جرّاء إستمرار الأزمة الراهنة، وذلك انطلاقا من الجهود الداعمة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.