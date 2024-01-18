المتحدث العسكري: إحباط محاولة تهريب على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي
كتب:
محمد مجدي
06:40 م | الخميس 18 يناير 2024
العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة
قال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، إنه استكمالاً لجهود العناصر الأمنية المسؤولة عن تأمين خط الحدود الدولية المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، تم إحباط محاولة تهريب للمواد المخدرة، تقدر بحوالي 300 كيلوجرام من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، ما أسفر عن مقتل عدد 3 أفراد من المُهربين.
وتؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها بكل يقظة في تأمين كل الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.