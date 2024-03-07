صلاة تهجد وتراويح ودروس دينية لكبار العلماء.. خطة الجامع الأزهر في شهر رمضان

أعلن الجامع الأزهر خطته الدعوية لشهر رمضان المبارك 1445، إذ ينظم الجامع خلال الشهر الكريم مجموعة متنوعة من الفعاليات اليومية، تشتمل على: المقارئ، ودرس الظهر، والملتقى الفقهي، وصلاة التراويح، ودرس التراويح، وصلاة التهجد، والملتقى الفكري بعد صلاة التراويح، بجانب تنظيم عدد من الاحتفاليات المتعلقة بالشهر المعظم، والإفطار الجماعي للطلاب الوافدين يوميًّا من 150 ألف وجبة على مدار الشهر، بواقع 5000 وجبة يوميًّا مع قابليتها للزيادة خلال الشهر الكريم، ونشر الأخبار وبث فعاليات الجامع من قبل المركز الإعلامي للأزهر الشريف على صفحات الأزهر وصفحة الجامع على مواقع التواصل الاجتماعي.

خطة الجامع الأزهر في شهر رمضان

وتتضمن أنشطة وفعاليات الجامع الأزهر خلال الشهر المبارك، 130 مقرأة بواقع عدد 5 مقارئ يوميا، بالإضافة لمواصلة عقد دروس الوعظ ظهرا، والتي تشهد إقبال كبيرا من طلاب العلم من الطلبة المصريين والوافدين بإجمالي 52 درسا، يلقيها وعاظ وواعظات الأمانة العامة للدعوة والإعلام، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، كما سيعقد الجامع الأزهر ملتقى فقهي يومي في تمام الساعة الثانية ظهرا، بإجمالي 26 ملتقى فقهيا، يجرى خلالها مناقشة العديد من القضايا الفقهية .

وسوف يقيم الجامع الأزهر صلاة التراويح طوال أيام شهر رمضان، بإجمالي 20 ركعة يوميا في الجامع الأزهر وبمسجد مدينة البعوث الإسلامية، يعقبها درس علمي يومي، يليه عقد ملتقى فكري يومي بإجمالي 29 طوال الشهر، يحاضر فيها نخبة من علماء ووعاظ هيئة كبار العلماء ومشيخة الأزهر الشريف، بجانب إقامة صلاة التهجد، بعدد 8 ركعات يوميا، بداية من الليلة العشرين من رمضان إلى نهاية الشهر المبارك.

ذكرى انتصارات العاشر من رمضان

كما سيشهد الجامع خلال شهر رمضان المبارك 6 احتفالات كبرى، تتمثل في الاحتفال السنوي للجامع الأزهر، ومرور 1084 عامًا على إنشائه، الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، الاحتفال بذكرى غزوة بدر، الاحتفال بذكرى فتح مكة، الاحتفال بليلة القدر، الاحتفال بليلة عيد الفطر المبارك.

وسوف يجرى بث جميع الأنشطة والفعاليات الدينية والفكرية والدعوية، التي يجرى تنظيمها طوال شهر رمضان على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف والجامع الأزهر، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لتصل إلى أكبر شريحة ممكنة من المسلمين حول العالم.