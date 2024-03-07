الطيب يستقبل عمرو الفقي وقيادات «المتحدة».. واتفاق على نقل التراويح والتهجد من الجامع الأزهر

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، عمرو الفقي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأحمد فايق رئيس قطاع البرامج، وحسام صالح الرئيس التنفيذي للتشغيل والعمليات بالشركة المتحدة، في مقر مشيخة الأزهر الشريف.

ودار اللقاء حول التعاون بين الأزهر الشريف والإعلام، وجرى الاتفاق على نقل صلاتي التراويح والتهجد من الجامع الأزهر الشريف على القناة الأولى بالتليفزيون المصري.

ويقدّم فضيلة الإمام الأكبر برنامجا رمضانيا عن أسماء الله الحسنى يذاع على قنوات المتحدة، كما يُذاع ملتقى الأزهر للفكر على قناة الناس يوميا في رمضان.

ووجّه شيخ الأزهر بتطوير التعاون بين مشيخة الأزهر والشركة المتحدة، لنقل رسائل الدين الوسطي من خلال مشايخ وعلماء وشباب الأزهر الشريف في الوسائل الإعلامية من التليفزيون إلى الراديو والصحافة وحتى البودكاست.

وأكد عمرو الفقي وجود خريطة برامجية مميزة في رمضان على قنوات المتحدة تشمل 50 برنامجا يقدمه علماء الأزهر الشريف والدعاة الشباب، وأثنى على التعاون بين قناة الناس ومرصد الأزهر في المحتوى.