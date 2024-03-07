الفرق بين ورق العنب والتوت والفراولة.. «عشان متتخدعوش»

فخ التشابه الكبير بين ورق العنب والتوت والفراولة، تقع فيه كثير من السيدات، لتماثل أوراق الثلاث ثمرات في الحجم واللون، وربما لا يعرفن أنه هناك عدة فروق تنهي نقطة الحيرة في التفريق بينها، حتى لا يكن عرضة للخداع، من جانب الباعة الغشاشين.

الفرق بين ورق العنب والتوت والفراولة

انتشر في كثير من الأسواق بيع ورق التوت والفراولة على أنهما ورق عنب، لتساويهم في الشكل، وبحسب الشيف محمد شحاتة، خلال حديثه لـ«الوطن»، فإن هناك عدة فروق بين ورق العنب والتوت والفراولة، أهمها الرائحة وتناسق الورقة واللون، قبل أن يوضحها بالتفاصيل.

ورق العنب

متوسط الحجم.

على شكل دائرة.

له عروق متعددة.

لونه فاتح.

يتسم بنعومته الشديدة.

ينمو بحواف مدببة.

ورق العنب رطب.

يتميز بمذاقه الحمضي الخفيف.

لونه أخضر زاهي.

يتميز بتماسكه.

يتراوح حجم ورق العنب بين 10 إلى 15 سنتيمترا.

ورق التوت

لون ساقه أغمق من ورق العنب.

شديد السماكة.

ليس له الطعم الحمضي لورقة العنب.

ملمسه جاف وخشن.

يتميز بلونه الأخضر الداكن.

لا يوجد على سطحه تفريعات.

لا يوجد به خطوط.

ورق الفراولة

وأضاف شحاتة، أن لورق الفراولة عدة فروق عن العنب، أهمها أنها ليس بها تفريعات بارزة أو ملحوظة:

حواف خفيفة من الأسفل.

لا يختلف في شكله عن ورق العنب.

لونه شديد الغمقان.

الورقة جافة.

لا يوجد بها رائحة أي عديم الرائحة.

الأفرع ليست محفورة بها كليًا.