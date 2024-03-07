القاهرة الإخبارية: تحييد خلية لـ«داعش» خططت لشن هجوم على كنيس يهودي في موسكو

قال حسين مشيك مراسل قناة القاهرة الإخبارية إنَّ جهاز الأمن الفيدرالي الروسي حيد منذ قليل خلية تابعة لتنظيم «داعش» المحظور والإرهابي كما تصنفه القيادة الروسية، هذه الخلية كانت بصدد تنفيذ هجوم إرهابي على أحد الأماكن التابعة لليهود في العاصمة الروسية موسكو.

روسيا تعيش حالة الانتخابات الرئاسية

وأضاف «مشيك»، خلال رسالة على الهواء ببرنامج «جولة المراسلين»، ويقدمه الإعلامي همام مجاهد، أن هذا الخبر لافت للغاية في الوقت الحالي، خاصة أن روسيا تعيش حالة الانتخابات الرئاسية التي تبدأ بعد أيام قليلة تحديدا في 15 من الشهر الحالي، وتستمر حتى 17 من نفس الشهر.

وطرح تساؤلا : «هل هذه الخلية التي كانت بصدد تنفيذ هجوم ضد كنيس لليهود في موسكو تنفذ أجندة خارجية وغربية؟، ولا سيما أنه منذ قليل سكرتير مجلس الأمن الروسي أكد أن الأحداث التي حصلت في جمهورية داغستان وخاصة في مطارها العام الماضي كان ورائها أيادي واستخبارات غربية، وتعمل على مدار الساعة على توتير الأوضاع في شمال القوقاز».

روسيا تصارع مع الغرب

وتابع: «روسيا تعيش حالة صراع مع الغرب، ولا سيما العملية العسكرية في أوكرانيا، وأيضا في المقابل يوجد انتخابات رئاسية في الأراضي الروسية».